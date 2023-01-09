Пользователи Twitter взбесились после слов Кулебы о помощи Запада

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба столкнулся с критическими замечаниями в адрес киевского режима после слов о недостаточной помощи со стороны западных стран.
Пользователи Twitter взбесились после заявления министра о том, что ни один соратник украинского государства «не сделал достаточно» для его поддержки. Комментаторы сочли киевский режим неблагодарной попрошайкой и призвали его поучиться быть благодарным.
«Вооружайтесь сами за счет тех денег, которые ваши олигархи тратят на западноевропейские особняки или Ламборджини! Думаете, про это никто не знает?» — жестко поставили они Кулебу на место после жалоб на недостаточную помощь Запада.
Ранее сообщалось, что коллективный Запад делает все возможное, чтобы предотвратить разрешение кризисной ситуации вокруг Украины мирным путем. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.