Bloomberg: в Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны страны

По имеющейся информации, военные расходы Швеции будут увеличены до 2% от ВВП. При этом число призывников к следующему десятилетию удвоится. Кроме того, власти страны решили организовать обучение для людей, которых попросят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта.