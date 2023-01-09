Bloomberg: в Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны страны

Власти Швеции приняли решение возобновить гражданскую службу по призыву для усиления обороноспособности государства, пишет Bloomberg.
По имеющейся информации, военные расходы Швеции будут увеличены до 2% от ВВП. При этом число призывников к следующему десятилетию удвоится. Кроме того, власти страны решили организовать обучение для людей, которых попросят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта.
«Учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности», — заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.
Ранее стало известно, что Швеция присоединится к европейской системе противовоздушной обороны (ПВО), передает RT.