Донецкий «Шахтер» планирует выступать в чемпионате России по футболу

«Шахтер» на данный момент активно принимает участие в различных турнирах, проводящихся на территории Ростовской области. «Горняки» на открытом зимнем первенстве выиграли серебряные медали чемпионата. Громаков заявил, что в Донецке есть вся необходимая инфраструктура для выступления команды в российских турнирах.