Донецкий «Шахтер» планирует выступать в чемпионате России по футболу

Донецкий «Шахтер» планирует продолжить интеграцию в российские футбольные турниры. Данную информацию подтвердил исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков.
«Шахтер» на данный момент активно принимает участие в различных турнирах, проводящихся на территории Ростовской области. «Горняки» на открытом зимнем первенстве выиграли серебряные медали чемпионата. Громаков заявил, что в Донецке есть вся необходимая инфраструктура для выступления команды в российских турнирах.
«У команды в Донецкой Народной Республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей ДНР», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что крымские клубы могут принять участие во Второй лиге уже в следующем сезоне. Эксперты на данный момент изучают готовность всей необходимой инфраструктуры на полуострове.