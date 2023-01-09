Тарзан посвятил Зеленскому стих после попадания в санкционный список Украины

Актер и певец Сергей Глушко, более известный как Тарзан, посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому саркастичный стих, в котором предрек ему скорый конец. Спровоцировало артиста его имя, упомянутое в санкционном списке страны.
Глушко в соцсети эмоционально отреагировал на свое попадание в перечень, а потому решил высмеять действия экс-юмориста необычным способом, а именно написать стихотворение, в котором четко выразил свое отношение к веденным против него санкциям.
Ранее на попадание в черный список также отреагировал эстрадный певец Филипп Киркоров. К своему ответу он закрепил видео, в котором дает подзатыльник Зеленскому. Многие поклонники артиста оценили не только высказывание поп-короля, но и вложенное к нему приложение.