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Тарзан посвятил Зеленскому стих после попадания в санкционный список Украины

Шоу-бизнес
Тарзан посвятил Зеленскому стих после попадания в санкционный список Украины

Актер и певец Сергей Глушко, более известный как Тарзан, посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому саркастичный стих, в котором предрек ему скорый конец. Спровоцировало артиста его имя, упомянутое в санкционном списке страны.

Глушко в соцсети эмоционально отреагировал на свое попадание в перечень, а потому решил высмеять действия экс-юмориста необычным способом, а именно написать стихотворение, в котором четко выразил свое отношение к веденным против него санкциям.

Ранее на попадание в черный список также отреагировал эстрадный певец Филипп Киркоров. К своему ответу он закрепил видео, в котором дает подзатыльник Зеленскому. Многие поклонники артиста оценили не только высказывание поп-короля, но и вложенное к нему приложение.
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