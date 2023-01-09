Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В минобороны Польши объявили о создании новой пехотной дивизии в восточной части страны

Армия
В минобороны Польши объявили о создании новой пехотной дивизии в восточной части страны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание в вооруженных силах новой пехотной дивизии.

По словам чиновника, подразделение будет действовать в восточной части страны.

«Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов», — рассказал Блащак.

Предполагается, что дивизия будет состоять из четырех бригад, став пятым тактическим соединением польской армии.
польша блащак вс польши
Военкоры ФАН
Лучшие в аду