В минобороны Польши объявили о создании новой пехотной дивизии в восточной части страны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание в вооруженных силах новой пехотной дивизии.
По словам чиновника, подразделение будет действовать в восточной части страны.
«Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов», — рассказал Блащак.
Предполагается, что дивизия будет состоять из четырех бригад, став пятым тактическим соединением польской армии.