Подготовительный форум в преддверии Конференции по национальному примирению стартовал в Ливии

С начала прошлого года в североафриканском государстве наблюдается борьба за власть между утвержденным Палатой представителей кабмином Фатхи Башаги и утратившим легитимность триполитанским Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой. Последний не желает передавать полномочия законно избранному премьеру и неоднократно доказывал намерение силой отстоять свои позиции на политической арене.