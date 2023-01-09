Подготовительный форум в преддверии Конференции по национальному примирению стартовал в Ливии

Триполи, 9 января. Президентский совет Ливии во главе с Мухаммадом аль-Манфи запустил в столице подготовительный форум Конференции по национальному примирению. Мероприятие проходит при участии представителей местных, арабских и региональных сторон, включая племенных вождей, партийных лидеров и руководителей общественных организаций.
На открытии форума присутствовали глава миссии Африканского союза (АС) и министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо, а также ряд послов и аккредитованных в Ливии иностранных дипломатов. Ожидается, что встречи продлятся до 12 января.
«В первый день форума заслушано несколько докладов, в которых подчеркивалась важность проекта национального примирения, ведущего к стабильности и реализации чаяний всех ливийцев, в особенности — проведения выборов», — говорится в заявлении Президентского совета.
В ходе выступления на открытии мероприятия Мухаммад аль-Манфи сообщил, что возглавляемая им структура не представляет ни одну из сторон конфликта и занимает нейтральную позицию. Он призвал к скорейшему завершению проекта примирения и формированию конституционной базы для проведения долгожданных выборов.
«Африканский союз будет продолжать поддерживать Ливию, и созыв инклюзивной конференции станет огромным шагом на пути к установлению национальной стабильности, основанной на справедливости и отказе от разделения», — заявил, в свою очередь, президент АС Муса Факи, выступление которого прошло в дистанционном формате.
Президентский совет объявил 9 сентября 2021 года о запуске всеобъемлющего проекта национального примирения. Это первоочередная задача, поставленная перед ним участниками ливийского Форума политического диалога, проводившегося под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве.
С начала прошлого года в североафриканском государстве наблюдается борьба за власть между утвержденным Палатой представителей кабмином Фатхи Башаги и утратившим легитимность триполитанским Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой. Последний не желает передавать полномочия законно избранному премьеру и неоднократно доказывал намерение силой отстоять свои позиции на политической арене.