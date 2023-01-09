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Один из пилотов погиб при жесткой посадке Ан-2 с пассажирами в НАО

Происшествия
Один из пилотов погиб при жесткой посадке Ан-2 с пассажирами в НАО

Одним из погибших при жесткой посадке самолета Ан-2 с пассажирами на борту оказался пилот, сообщил источник ФАН.

До сих пор неизвестно, кто именно из пилотов получил несовместимые с жизнью травмы. В настоящее время вертолеты готовятся вылететь за пострадавшими, однако диспетчеры не дают разрешение из-за неблагоприятных погодных условий. Среди пассажиров есть двое несовершеннолетних, которые, предварительно, не пострадали.

Легкомоторный самолет Ан-2, следовавший из Учкара в Нариман, совершил жесткую посадку в НАО из-за обледенения. На борту находились 12 человек: два члена экипажа и десять пассажиров, одному из которых удалось дозвониться до оперативных служб. Известно о гибели двоих человек.
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