Один из пилотов погиб при жесткой посадке Ан-2 с пассажирами в НАО

До сих пор неизвестно, кто именно из пилотов получил несовместимые с жизнью травмы. В настоящее время вертолеты готовятся вылететь за пострадавшими, однако диспетчеры не дают разрешение из-за неблагоприятных погодных условий. Среди пассажиров есть двое несовершеннолетних, которые, предварительно, не пострадали.