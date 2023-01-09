Росавиация: на борту Ан-26 в Якутии произошло частичное открытие задней грузовой рампы

К расследованию ЧП привлекут экспертов и оборудование Авиационного регистра России, а также, при необходимости, специалистов из научно-исследовательских институтов гражданской авиации. Отмечается, что оперативные мероприятия включают в себя оценку технического состояния Ан-26, расшифровку бортовых и наземных диспетчерских средств объективного контроля, изучение уровня подготовки всех членов экипажа, а также эксплуатационной документации самолета, двигателей и технического обслуживания воздушного судна. Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации.