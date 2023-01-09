Росавиация: на борту Ан-26 в Якутии произошло частичное открытие задней грузовой рампы

Эксперты межрегионального территориального управления Росавиации по Республике Саха (Якутия) прокомментировали разгерметизацию салона Ан-26, который летел из якутского Магана в Магадан. По предварительной версии специалистов, на борту самолета произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что и стало причиной ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент с воздушным судном случился 9 января 2023 года на высоте около 2900 метров. Экипаж Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» зафиксировал разгерметизацию лайнера и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Через 12 минут самолет благополучно приземлился в Магане. Согласно предварительному заключению, герметичность салона нарушилась из-за частичного открытия задней грузовой рампы.
К расследованию ЧП привлекут экспертов и оборудование Авиационного регистра России, а также, при необходимости, специалистов из научно-исследовательских институтов гражданской авиации. Отмечается, что оперативные мероприятия включают в себя оценку технического состояния Ан-26, расшифровку бортовых и наземных диспетчерских средств объективного контроля, изучение уровня подготовки всех членов экипажа, а также эксплуатационной документации самолета, двигателей и технического обслуживания воздушного судна. Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации.