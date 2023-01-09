Компания-владелец совершившего жесткую посадку в НАО Ан-2 работала с нарушениями

Авиакомпания «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», пассажирский самолет которой совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка, регулярно допускала нарушения.
В ходе проверок, которые проводились в 2020 и 2021 годах, было выявлено, что досмотры проводят работники, не аттестованные в соответствии с законодательством. Также были нарушены требования, предъявляемые к ведению учета уровня квалификации пилота, а программа подготовки членов летных экипажей не соответствовала Федеральным авиационным правилам.
Ранее стало известно, что в Ненецком автономном округе из-за обледенения совершил жесткую посадку самолет Ан-2. На его борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. Предварительно известно о двух погибших.