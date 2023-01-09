Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО

По предварительным данным, 9 января самолет выполнял рейс Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей. Судно совершило жесткую посадку в десяти километрах от поселка Каратайка. На Ан-2 находились 2 члена экипажа и 10 пассажиров. Сейчас к месту происшествия выехали спасатели.