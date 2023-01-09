Желтые круги под глазами могут говорить о повышенном холестерине

Отмечается, что избыток холестерина в организме человека, повышающий риск сердечно-сосудистых заболеваний, может проявляться во внешних признаках на лице. Так, появление вокруг глаз желтых кругов и припухлости должно насторожить человека, сообщает LIVE24.RU.