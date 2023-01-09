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Желтые круги под глазами могут говорить о повышенном холестерине

Общество
Желтые круги под глазами могут говорить о повышенном холестерине

В издании Express появилась статья о внешних признаках повышенного содержания холестерина.

Отмечается, что избыток холестерина в организме человека, повышающий риск сердечно-сосудистых заболеваний, может проявляться во внешних признаках на лице. Так, появление вокруг глаз желтых кругов и припухлости должно насторожить человека, сообщает LIVE24.RU.

Утверждается, что появление желтых пятен вокруг глаз без каких-либо видимых причин часто свидетельствует о повышенном холестерине. Поэтому, заметив этот симптом, лучше незамедлительно обратиться к квалифицированному врачу и сдать соответствующие анализы.
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