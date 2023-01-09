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Центробанк РФ обновил курсы иностранных валют

Экономика
Центробанк РФ обновил курсы иностранных валют

Банк России опубликовал валютные курсы на 10 января. Соответствующая информация опубликована на сайте российского финансового регулятора.

Доллар продемонстрировал падение на три копейки, подешевев до 70,30 рубля. Евро упал на 57 копеек, до 75,08 рубля. Рост показал только юань, подорожав на 30 копеек, до 10,29 рубля, следует из данных Центробанка России.

Напомним, ЦБ РФ формирует официальные курсы валют, исходя из данных торгов Московской биржи.

Ранее эксперты прогнозировали рост рубля в январе и его незначительное ослабление в течение года.
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