Российский лидер Владимир Путин всего одним действием смог открыть мировому сообществу глаза на то, кем действительно является президент Украины Владимир Зеленский. Как ему это удалось, раскрыл американский политический деятель Аджаму Барака.
Напомним, что глава России поручил Минобороны страны установить режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации на Украине на период празднования Рождества. Однако Киев демонстративно отказался идти на временное перемирие с Москвой. Барака на странице в Twitter подчеркнул, что Путину удалось вывести киевский режим на чистую воду и показать миру истинное лицо Владимира Зеленского.
«За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть», — написал он.
Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что лидеры Запада помогают украинскому руководству в ходе российской СВО лишь из-за того, что Белый дом хочет сохранить свое влияние на как можно большей территории.