Политик из США Барака: Путину сумел одним шагом открыть миру правду о Зеленском

Напомним, что глава России поручил Минобороны страны установить режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации на Украине на период празднования Рождества. Однако Киев демонстративно отказался идти на временное перемирие с Москвой. Барака на странице в Twitter подчеркнул, что Путину удалось вывести киевский режим на чистую воду и показать миру истинное лицо Владимира Зеленского.