Издевательства над подростком в Красносельском районе Петербурга попали на видео

Жестокие издевательства над 13-летним мальчиком в Красносельском районе Петербурга попали на видео. Кадры оказались в распоряжении ФАН.
Инцидент произошел 4 января в поселке Торики. Неизвестные посадили школьника в машину, отвезли к частному дому на Аннинском шоссе и подвергли пыткам — избили, насильно напоили спиртом, после чего облили им одежду и попытались поджечь. В какой-то момент ребенка отпустили и посадили в автобус.
Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых — двух молодых людей и девушку. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, все обстоятельства случившегося устанавливаются.