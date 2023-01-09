Издевательства над подростком в Красносельском районе Петербурга попали на видео

Инцидент произошел 4 января в поселке Торики. Неизвестные посадили школьника в машину, отвезли к частному дому на Аннинском шоссе и подвергли пыткам — избили, насильно напоили спиртом, после чего облили им одежду и попытались поджечь. В какой-то момент ребенка отпустили и посадили в автобус.