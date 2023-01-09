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ФАН выяснил личности пилотов Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Происшествия
ФАН выяснил личности пилотов Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе

В распоряжении ФАН оказались имена пилотов легкомоторного самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе у поселка Каратайка.

Командир воздушного судна — Иван П., второй пилот — Владимир Т. Личности пассажиров на данный момент устанавливаются.

По предварительным данным, ЧП с Ан-2 произошло из-за обледенения. На борту легкомоторного самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров. В результате жесткой посадки погибли два человека, информация о пострадавших не поступала.
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