ФАН выяснил личности пилотов Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе

В распоряжении ФАН оказались имена пилотов легкомоторного самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе у поселка Каратайка.
Командир воздушного судна — Иван П., второй пилот — Владимир Т. Личности пассажиров на данный момент устанавливаются.
По предварительным данным, ЧП с Ан-2 произошло из-за обледенения. На борту легкомоторного самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров. В результате жесткой посадки погибли два человека, информация о пострадавших не поступала.