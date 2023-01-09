Читатели Guancha раскритиковали заявление властей ФРГ о возможных поставках Украине танков

Читатели китайского портала Guancha обрушились с критикой в адрес вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека после его заявления о поставках оружия Украине.
Недавно он отметил, что в будущем украинская армия сможет получить немецкие танки Leopard 2. Китайские пользователи негативно отреагировали на его слова, отметив, что действия немецких властей напоминают «сжигание денег ради забавы».
«Регулярная армия Украины практически стерта с лица земли, даже США уже не так активно присылают новую технику», — заявил один из китайцев.
Некоторые комментаторы отмечали, что страны НАТО играют с огнем, когда передают вооружение украинской армии. Жители КНР подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский ничего не может, кроме как «угощаться за чужой счет».