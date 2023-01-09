Психолог Шестаков рассказал о том, как преодолеть кризис среднего возраста

И время, которое можно было потратить на постановку новых целей, а также силы для их достижения, будут потрачены на самобичевание. Замкнутый круг: человек печален от того, что не смог в чем-то преуспеть, но и на шаги к этому самому успеху у него не остается сил как раз из-за постоянных пессимистичных мыслей. Принять свою жизнь такой, какая она сейчас для того, чтобы собраться и сделать шаг навстречу будущему – первое, о чем стоит договориться с самим собой.