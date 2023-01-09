Психолог Шестаков рассказал о том, как преодолеть кризис среднего возраста

С точки зрения психологии, в свой жизни человек проходит определенные этапы, которые включат в себя так называемые кризисы. Самый известный из них – кризис среднего возраста, через который проходит практически каждый второй. Часто это явление связывают с желанием что-то кардинально изменить или страхом смерти, когда жизнь уже прошла наполовину.
Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН отметил, что о кризисе среднего возраста обычно говорят где-то в тридцать лет, когда человек, оглядываясь на свою жизнь, анализирует, чего ему удалось или не удалось добиться. Иногда людей начинают настигать печальные мысли о несбывшихся мечтах, планах и так далее. Существует также кризис сорока лет, который называют «синдромом пустого гнезда», когда дети взрослеют и покидают родительский дом.
«По сути, кризисы тридцати лет и кризисы сорока лет – это кризисы смысла. Человек, прожив определенную часть жизни, подводит итоги. И если не были достигнуты намеченные цели или мечты, начинаются душевные переживания и размышления о неудачах. Даже те, кто не так часто задумывался о смысле своей жизни, вдруг останавливаются и начинают думать о том, что у них, возможно, не получилось за столько прожитых лет», — объясняет эксперт.
Такая переоценка ценностей – естественный процесс, отмечает психолог. По крайней мере, частичная. Происходит какой-то переломный момент, после которого меняется мировоззрение человека. И это может послужить толчком к развитию. А может и привести к депрессивному состоянию, когда вместо того, чтобы сделать выводы и идти дальше, человек начинает раскручивать в своей голове пессимистичные мысли.
Для того чтобы преодолеть кризис, первое, что стоит сделать – принять ситуацию такой, какая она есть. Мысли о неудачах, о недостигнутом, как правило, не подстегивают на прикладывание усилий, а, наоборот, тормозят. И фиксация на своих поражениях или ошибках будет затягивать в депрессию. Если человек вдруг понимает, что с печальными мыслями он не способен справиться самостоятельно, лучше обратиться к специалисту.
И время, которое можно было потратить на постановку новых целей, а также силы для их достижения, будут потрачены на самобичевание. Замкнутый круг: человек печален от того, что не смог в чем-то преуспеть, но и на шаги к этому самому успеху у него не остается сил как раз из-за постоянных пессимистичных мыслей. Принять свою жизнь такой, какая она сейчас для того, чтобы собраться и сделать шаг навстречу будущему – первое, о чем стоит договориться с самим собой.
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