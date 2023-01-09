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Россиянам разрешили предъявлять в больницах электронные полисы ОМС

Общество
Россиянам разрешили предъявлять в больницах электронные полисы ОМС

Жители России получили возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале «Госуслуги». Об этом сообщается на канале Минцифры России в мессенджере Telegram.

Представители министерства подчеркнули, что для получения полиса нужна лишь подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». В случае, если к ней уже был прикреплен номер полиса, его цифровой вариант загрузится автоматически.

Отмечается, что гражданам больше не нужно носить с собой пластиковый или бумажный вариант полиса ОМС. Теперь электронный документ можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к специалисту или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.
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