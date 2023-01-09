Россиянам разрешили предъявлять в больницах электронные полисы ОМС

Отмечается, что гражданам больше не нужно носить с собой пластиковый или бумажный вариант полиса ОМС. Теперь электронный документ можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к специалисту или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.