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Фильм «Чебурашка» с Сергеем Гармашем собрал более 3 млрд рублей в России

Общество
Фильм «Чебурашка» с Сергеем Гармашем собрал более 3 млрд рублей в России

Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» составили более 3 млрд рублей в России на девятый день проката. Об этом сообщает Единая федеральная информационная система о показах проектов в кинотеатрах.

Премьера картины «Чебурашка» состоялась 1 января. В первый день проката кинолента заработала 225 млн рублей, установив рекорд по сборам.

Напомним, в качестве режиссера фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Примечательно, что работа не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского.

Главную роль сыграл актер Сергей Гармаш. В картине он перевоплотился в садовника по имени Гена.
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