Фильм «Чебурашка» с Сергеем Гармашем собрал более 3 млрд рублей в России

Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» составили более 3 млрд рублей в России на девятый день проката. Об этом сообщает Единая федеральная информационная система о показах проектов в кинотеатрах.
Премьера картины «Чебурашка» состоялась 1 января. В первый день проката кинолента заработала 225 млн рублей, установив рекорд по сборам.
Напомним, в качестве режиссера фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Примечательно, что работа не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского.
Главную роль сыграл актер Сергей Гармаш. В картине он перевоплотился в садовника по имени Гена.