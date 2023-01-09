Экономист Хазин пролил свет на истинные мотивы помощи Запада Украине

Западные страны опасаются успеха России на Украине, поскольку не хотят видеть ее победительницей на «новой Ялте», поэтому оказывают поддержку Киеву. Таким мнением поделился экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».
По его словам, США и их союзники обеспокоены урегулированием территориальных вопросов в случае достижении Россией целей и задач спецоперации на Украине. По этой причине они продолжают поддерживать киевский режим, так как у него нет возможности самостоятельно оказывать сопротивление.
«Где останется западный глобальный проект? Я подозреваю, что нигде. И куда им деваться? Они будут драться до конца», — объяснил Хазин, тем самым предупредив Запад о неприятных последствиях отказа от Украины.
Напомним, во время Ялтинской конференции в 1945 году, в которой участвовали Советский Союз, США и Великобритания, произошел масштабный передел границ. Стоит отметить, что многие страны до сих пор ведут территориальные споры.