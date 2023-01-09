Экономист Хазин пролил свет на истинные мотивы помощи Запада Украине

По его словам, США и их союзники обеспокоены урегулированием территориальных вопросов в случае достижении Россией целей и задач спецоперации на Украине. По этой причине они продолжают поддерживать киевский режим, так как у него нет возможности самостоятельно оказывать сопротивление.