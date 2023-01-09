Ультраправый министр Израиля поручил убрать палестинские флаги с улиц в стране

Арабы составляют около 20% населения Израиля. У них всегда были сложные отношения с еврейским государством с момента его создания в 1948 году. Некоторые израильтяне долгое время относились к арабам с подозрением из-за связей с палестинцами на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Как известно, палестинцы стремятся создать независимое государство на трех указанных территориях. При этом Израиль считает Священный город единой и неделимой столицей своей страны.