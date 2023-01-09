Ультраправый министр Израиля поручил убрать палестинские флаги с улиц в стране

Министр национальной безопасности Израиля и лидер партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир поручил полиции запретить вывешивать палестинские флаги в общественных местах. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Сегодня я дал указание израильской полиции обеспечить соблюдение запрета на вывешивание любого флага ООП (Организация освобождения Палестины — Прим. ред.), который демонстрирует принадлежность к террористической организации, из публичной сферы и прекратить любое подстрекательство против государства Израиль», — написал политик в соцсети.
Приказ Бен-Гвира оказался более радикальным, чем требование партии «Оцма Йехудит», содержащееся в ее коалиционном соглашении. Тогда представители ультраправой партии намеревались запретить палестинские флаги только в государственных учреждениях или заведениях, которые получают поддержку от властей.
Решение запретить вывешивать знамена ООП было принято после того, как во время антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве вечером 7 января были подняты флаги Палестины. На акции протеста также были замечены плакаты, на которых министра юстиции Ярива Левина сравнивали с нацистом, с надписями: «Освободите Палестину от сионистского колониального правления». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху осудил действия митингующих и обвинил их в «диком подстрекательстве».
Красно-зелено-белый палестинский флаг имеет важный символизм в израильско-палестинском конфликте. В мае прошлого года израильские спецназовцы избили арабов, несущих гроб журналистки Al Jazeera Ширин Абу Аклех (репортер была смертельно ранена солдатами ЦАХАЛ). Полиция вырвала палестинские флаги из рук людей и применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.
Тель-Авив когда-то считал палестинский флаг символом воинствующей группировки. Но после того, как Израиль и ООП подписали соглашения в Осло, красно-зелено-белое знамя было признано флагом Палестинской национальной администрации (ПНА).
Арабы составляют около 20% населения Израиля. У них всегда были сложные отношения с еврейским государством с момента его создания в 1948 году. Некоторые израильтяне долгое время относились к арабам с подозрением из-за связей с палестинцами на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Как известно, палестинцы стремятся создать независимое государство на трех указанных территориях. При этом Израиль считает Священный город единой и неделимой столицей своей страны.
В новом правительстве Нетаньяху доминируют сторонники жесткой линии, выступающие против любой формы палестинской государственности. Ранее Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору, вызвав осуждение многих стран и спровоцировав созыв заседания Совбеза ООН.