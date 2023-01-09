Юрий Котенок: Гонения киевского режима на православие только приближают его конец

При этом митрополит Павел открыто обвинил киевскую власть в гонениях на Церковь. «Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. А раз на Церковь, то и на ее главу – Христа», — сказал он. Успенский собор Киево-Печерской лавры в результате богослужения ПЦУ «испытал надругательство», считает Павел, и призвал молиться, чтобы «бес не пришел и на территорию Нижней лавры», которая пока находится в пользовании УПЦ.