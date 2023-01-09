Юрий Котенок: Гонения киевского режима на православие только приближают его конец

На православное Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры впервые «службу» провел глава раскольнической ПЦУ Епифаний, под охраной трех тысяч силовиков. Как сообщил ФАН аналитик и публицист Юрий Котенок, за такое попрание православных святынь киевский режим вскоре заплатит страшную цену.
Напомним, в своем обращении в ходе рождественского богослужения «митрополит» Епифаний дал понять, что ПЦУ намерена полностью взять под свой контроль Лавру. Он призвал братию монастыря Лавры «окончательно освободиться от властвования над ними Москвы и ее слуг, и последовать Томосу», то есть, проще говоря, перейти в состав ПЦУ. В ответ наместник Лавры от УПЦ митрополит Павел назвал Епифания «самосвятом» и «сущим бесом».
«Наш Успенский собор отдали «самосвяту», — сообщил настоятель монастыря Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского, на территории Нижней лавры. Митрополит Павел призвал верующих к тишине и молитве».
«Нас было десять тысяч, а их всего тысяча, но у них были автоматы и пистолеты. Они вооружились против своего народа. Я не настолько глуп, чтобы благословить вас идти на смерть. Еще не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Их еще будет много впереди», — сказал Павел.
При этом митрополит Павел открыто обвинил киевскую власть в гонениях на Церковь. «Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. А раз на Церковь, то и на ее главу – Христа», — сказал он. Успенский собор Киево-Печерской лавры в результате богослужения ПЦУ «испытал надругательство», считает Павел, и призвал молиться, чтобы «бес не пришел и на территорию Нижней лавры», которая пока находится в пользовании УПЦ.
Как сообщил по этому поводу ФАН обозреватель и публицист Юрий Котенок, сегодня под давлением коллективного Запада режим Зеленского грубо подрывает духовные устои украинского общества.
«Можно констатировать главный момент в украинской духовной жизни — произошел захват раскольниками Киево-Печерской лавры, главной святыни канонической УПЦ. Раскольники-«самосвяты» провели «службу» в главных храмах Лавры, и это действо было проведено самопровозглашенными структурами, образованными исключительно не канонично. Поэтому все это действо не имеет святости. По логике киевских властей, теперь любую пляску шаманов с бубнами вокруг костра можно объявить «церковной службой», но от этого ситуация не изменится», — отметил эксперт.
По мнению Котенка, захват Киево-Печерской лавры — далеко не конец гонений на истинное православие на Украине.
«Думаю, теперь следует ожидать новую волну атак на православные храмы по всей Украине, ПЦУ обязательно будут их захватывать. Мы видим многочисленные факты избиений, изгнания священников из храмов после того, как президент Украины анонсировал гонения на православие — причем во вполне нацистском стиле. Но Запад по-прежнему закрывает глаза на все эти вопиющие факты, упорно повторяя, что «нацизма на Украине нет», — напомнил аналитик. — Более того, на днях режим Зеленского лишил гражданства, фактически объявил «персонами нон-грата» несколько десятков епископов Украинской православной церкви, которые, по его мнению, «представляют угрозу для режима». Тем самым, киевские власти доказали, что именно эти патриархи сохранили истинную верность православию».
Котенок напомнил — многие иерархи православия говорят о том, что, согласно преданию, через полгода после захвата Лавры раскольниками начнется воссоединение России, Украины и Белоруссии в единое целое.
«Я не имею права подтверждать или опровергать такие мнения. Могу сказать только, что любые гонения киевского режима на православие только приближают его конец. Не бывает так, чтобы подобное давление на церковь, такое попрание святынь оставалось без ответа свыше. Уверен, что «бумеранг» киевскому режиму прилетит, причем сразу в нескольких сферах и областях жизни, — сообщил эксперт. — Кроме того, сам процесс гонений на каноническую церковь расшатывает устои государства Украина, которого на самом деле не существует, как самостоятельного игрока. Можно с уверенностью сказать, что Киев пал так низко, что дальнейшее падение трудно себе представить».
Украинские чиновники делают все, чтобы всемерно угодить Западу, войти в его парадигму, отметил он.
«Но все новых и новых страшных шагов киевского режима оказывается мало — его хозяева-сатаноиды требуют все новых уступок. Им мало было проведения гей-парадов в крупных украинских городах, мало было захвата десятков церквей по всей Украине, теперь они нацелились на главные православные святыни этой страны. Параллельно идет повсеместный запрет русского языка, снос памятников деятелям русской культуры и истории, теперь вот дошли и до массового сжигания русских книг — в одном из регионов недавно сожгли 57 тонн изданий на русском. В этом украинские власти могут теперь соревноваться только с гитлеровской Германией, больше прецедентов подобного масштаба в мире не было», — указал Юрий Котенок.
Все это говорит о полной деградации украинского населения, которое сегодня находится в крайне подавленном состоянии, отметил аналитик.
«Сотни тысяч украинцев подвергаются колоссальной идеологической обработке, чудовищному информационному прессингу, полностью встроенному в западную парадигму. На мой взгляд, линия фронта в гибридной войне Запада против Русского мира сместилась на восток. Страшная атака на главные святыни русского православия наглядно демонстрирует — именно этот сценарий, если ничего не предпринять, может в будущем грозить и самой России. Украина — это только полигон, на котором обкатываются технологии уничтожения русской культуры, истории и духовности», — указал эксперт.
Котенок напомнил — нечто подобное происходило и в Сербии, в том числе в крае Косово.
«Там святыни братского сербского народа были таким же варварским способом попраны. Но аппетиты у западных сатаноидов постоянно растут — им требуется все более широкое поле деятельности, они стремятся выйти на геополитический уровень. Сейчас они стремятся полностью переформатировать, «раскатать» духовное пространство Украины. Самих украинцев им не жалко — пусть кости сотен тысяч граждан уйдут в чернозем, который потом будет также разграблен западными колонизаторами, — заявил Котенок. — Наши геополитические противники идут на любые ухищрения, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Неслучайно в западной прессе уже делались «вбросы» о применении на Украине «грязной бомбы», организации массовых терактов, и о перенесении всего этого ужаса на территорию России. Западные политики уже не скрывают таких намерений. Даже наоборот, они транслируют их на самую широкую аудиторию, готовя ее».
В любом случае ответ на все эти действия обязательно будет, и этот ответ сатанистам и раскольникам будет страшным, подчеркнул Котенок.
«Уверен, что этот ответ будет, в том числе, на сакральном уровне, на уровне метафизики. Все эти люди разрушают будущее Украины, они наносят страшный удар по будущим поколениям — и они обязательно ответят за свои страшные деяния», — заключил аналитик.
Напомним, ранее глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент прокомментировал слова депутата Верховной Рады Никиты Потураева о том, что «у УПЦ могут полностью забрать Киево-Печерскую Лавру».
«Меня удивляет, как люди, облеченные властью, дерзко заявляют, что решат судьбу Лавры. Ни один человек на земле не знает о своей личной судьбе, и даже того, что с нами произойдет уже завтра. О Лавре многие старцы предсказывали, что перед кончиной мира и Апокалипсисом произойдет осквернение ее святынь. Верующим людям хорошо известны эти предсказания», — заявил Климент.