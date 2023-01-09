Сотрудники ДПС в Самарской области поймали за зимние каникулы 154 пьяных автомобилиста

Работники ГИБДД в результате рейдов в Самарской области за восемь дней новогодних праздников задержали 154 пьяных автолюбителя. Об этом уведомили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Как пишет информационный портал «ВолгаНьюс», всего дорожные полицейские зарегистрировали свыше 3400 нарушений правил дорожного движения. Так, 18 граждан находились за рулем, не имея при себе водительского удостоверения, 270 человек нарушили правила тонировки, еще 94 водителя неправильно перевозили детей, 466 автомобилистов не пристегнулись ремнями безопасности. Помимо этого, 68 нарушителей не уступили дорогу пешеходам на переходах.
Особое внимание инспекторы уделили пешеходам, переходившим дорогу в неположенном для этого месте или на красный свет светофора. Региональная Госавтоинспекция настоятельно просит автолюбителей соблюдать правила ПДД и быть аккуратнее в плохую погоду.