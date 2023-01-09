Мороз и пробки, день чудесный. Петербургские дороги оказались завалены снегом утром 9 января

Надо полагать, именно эти вопросы задавали себе жители города, медленно продвигаясь в четырехкилометровой пробке от Бассейной улицы до Лиговского проспекта — самой длинной за минувшее утро. Буксуя на замерзших прямо в центре проезжей части сугробах, жители города поминали «добрым словом» администрацию города, которая устроила им вот такой вот «подарочек» в виде "снежной реформы" и в виде улиц, снежного покрова которых, в праздники, не касалась не только снегоуборочная техника, но даже самая обычная лопата.