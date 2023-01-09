Мороз и пробки, день чудесный. Петербургские дороги оказались завалены снегом утром 9 января

Санкт-Петербург встретил своих жителей, спешащих на работу ранним утром 9 января, не только холодом и ветром, но и многокилометровыми пробками, в которых многим петербуржцам было суждено встретить первые лучи солнца.
Но что же случилось? Улицы, отвыкшие за восемь дней от плотного автомобильного траффика, с непривычки забыли, как с ним справляться? Или от своих обязанностей отвыкли работники сферы коммунального хозяйства, решившие, по всей видимости, устроить себе длинные выходные, наряду с остальными петербуржцами?
Надо полагать, именно эти вопросы задавали себе жители города, медленно продвигаясь в четырехкилометровой пробке от Бассейной улицы до Лиговского проспекта — самой длинной за минувшее утро. Буксуя на замерзших прямо в центре проезжей части сугробах, жители города поминали «добрым словом» администрацию города, которая устроила им вот такой вот «подарочек» в виде "снежной реформы" и в виде улиц, снежного покрова которых, в праздники, не касалась не только снегоуборочная техника, но даже самая обычная лопата.
Увы, но новогоднего чуда опять не случилось: после боя кремлевских курантов Петербург все также брошен на произвол и утопает в замерзшей грязи, как утопал ранее. А праздничные дни только добавили трагичности и без того удручающей картине.