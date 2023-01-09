Хатылев назвал незначительным количество обещанных Украине немецких БМП Marder

В интервью «Народным новостям» он напомнил, что Marder являются морально устаревшей техникой. По его словам, эти БМП можно поразить крупнокалиберным пулеметом или легкой артиллерией. У российских войск достаточно боевых систем для борьбы с немецкими бронемашинами в ходе СВО. Он также назвал незначительным количество обещанных ВСУ машин.