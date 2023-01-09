Хатылев назвал незначительным количество обещанных Украине немецких БМП Marder

Германия передаст 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder украинской армии, однако этого не хватит для противостояния ВС РФ, считает военный эксперт Сергей Хатылев.
В интервью «Народным новостям» он напомнил, что Marder являются морально устаревшей техникой. По его словам, эти БМП можно поразить крупнокалиберным пулеметом или легкой артиллерией. У российских войск достаточно боевых систем для борьбы с немецкими бронемашинами в ходе СВО. Он также назвал незначительным количество обещанных ВСУ машин.
«У ВС РФ есть бронетранспортеры и боевые машины пехоты первой, второй и третьей серии. То есть, у нас более чем достаточно подобных машин», — отметил Хатылев.
Эксперт подчеркнул, что БМП чаще всего работают в связке с танками и артиллерией. Именно поэтому у российских войск не будет проблем с уничтожением переданной ВСУ техники.