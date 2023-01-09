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Жительница Парнаса оказалась на улице с ребенком из-за прорыва трубы с кипятком в квартире

Общество
Жительница Парнаса оказалась на улице с ребенком из-за прорыва трубы с кипятком в квартире

Трубу с горячей водой прорвало в одном из домов в петербургском Парнасе, из-за чего местная жительница оказалась вместе с ребенком на улице в мороз.

Очередная коммунальная авария произошла ночью по адресу улица Федора Абрамова, дом №23 корпус 1. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале «78 новости». Петербурженке пришлось в срочном порядке эвакуироваться из своей квартиры, которую начало затапливать.

По словам женщины, это уже 12-й по счету прорыв за последние пять лет. Причем жалобы жильцов в прокуратуру не помогают, поэтому мощный поток кипятка регулярно вырывается наружу.

Ветхая коммунальная инфраструктура Северной столицы напоминает о себе особенно часто именно зимой. Например, дом на Полковой улице уже вторые сутки остается без воды после прорыва трубы. Однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым никаких действий для обновления коммуникаций не предпринимает.
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