Жительница Парнаса оказалась на улице с ребенком из-за прорыва трубы с кипятком в квартире

Ветхая коммунальная инфраструктура Северной столицы напоминает о себе особенно часто именно зимой. Например, дом на Полковой улице уже вторые сутки остается без воды после прорыва трубы. Однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым никаких действий для обновления коммуникаций не предпринимает.