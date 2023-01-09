Греческий кабмин увидел в бразильском бунте проявление трампизма

Напомним, что 8 января в столице Бразилии сторонники бывшего лидера государства Жаира Болсонару осуществили насильственный захват правительственных зданий. Иконому в ходе общения с представителями прессы резко осудил подобные выходки и провел параллель между ними и Трампом.