Греческий кабмин увидел в бразильском бунте проявление трампизма

Восстание, которое произошло на территории бразильского государства, случилось из-за распространения политической идеологии экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение высказал официальный представитель греческого кабмина Яннис Иконому.
Напомним, что 8 января в столице Бразилии сторонники бывшего лидера государства Жаира Болсонару осуществили насильственный захват правительственных зданий. Иконому в ходе общения с представителями прессы резко осудил подобные выходки и провел параллель между ними и Трампом.
«Мы видим, что трампизм вдохновляет на экстремальное политическое поведение в общем во всем мире, политику токсичности, обострения», — сказал он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разразившийся в Бразилии бунт является не чем иным, как атакой на демократические устои.