В Якутии начали доследственную проверку в связи с экстренным возвращением Ан-26 в аэропорт

Все случилось 9 января 2023 года около 14:00 по местному времени (6:00 по московскому времени). По данным следствия, Ан-26, следовавший из Магана в Магадан, спустя какое-то время после взлета был вынужден вернуться в аэропорт в связи с технической неполадкой. Из-за срыва замков грузовой рампы с правой стороны воздушного судна произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы, а часть багажа вылетела из самолета.