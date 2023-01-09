В Якутии начали доследственную проверку в связи с экстренным возвращением Ан-26 в аэропорт

Сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку в связи с экстренным возвращением Ан-26 в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона. По результатам оперативных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Все случилось 9 января 2023 года около 14:00 по местному времени (6:00 по московскому времени). По данным следствия, Ан-26, следовавший из Магана в Магадан, спустя какое-то время после взлета был вынужден вернуться в аэропорт в связи с технической неполадкой. Из-за срыва замков грузовой рампы с правой стороны воздушного судна произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы, а часть багажа вылетела из самолета.
На борту воздушного судна находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. После принятого командиром корабля решения Ан-26 благополучно приземлился в аэропорту вылета. В результате ЧП никто не пострадал, и судно не получило повреждений. Доследственная проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).