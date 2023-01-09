Регионы Урала и Западной Сибири останутся во власти аномальных морозов до 11 января

Аномальные морозы продолжают испытывать на прочность регионы Урала и Западной Сибири. Сильные холода там продержатся до 11 января.
В некоторых местах столбики уличных термометров опустились до критических значений. Так, на ближайшие ночи в Югре прогнозируют морозы до −51 градуса.
К местным жителям обратились сотрудники МЧС по Свердловской области. Они рекомендовали воздержаться от выхода на улицу без шапки, варежек и шарфа. Водителям лучше отказаться от дальних поездок аккуратно пользоваться обогревателями.
Для нормальной циркуляции крови следует надевать свободную одежду, а также важно уделить внимание обуви. Отсутствие стельки может привести к обморожению конечности, пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE».