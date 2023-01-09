Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии по футболу

Бывший тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес стал наставником команды Португалии, сообщила федерация футбола этой страны. Срок действия контракта между сторонами не сообщается.
Мартинес на посту главного тренера сборной Португалии сменил Фернандо Сантуша, с которым соглашение было расторгнуто после чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Команда под руководством опытного специалиста выбыла на стадии четвертьфинала, уступив Марокко со счетом 0:1. Кроме этого, у Сантуша было недопонимание с игроком Криштиану Роналду.
Бельгия под руководством Мартинеса не смогла преодолеть групповой этап. Команда сыграла дважды вничью в своем квартете и уступила Марокко.