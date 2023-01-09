Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии по футболу

Мартинес на посту главного тренера сборной Португалии сменил Фернандо Сантуша, с которым соглашение было расторгнуто после чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Команда под руководством опытного специалиста выбыла на стадии четвертьфинала, уступив Марокко со счетом 0:1. Кроме этого, у Сантуша было недопонимание с игроком Криштиану Роналду.