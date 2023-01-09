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«Им бы понедельники взять да отменить»: петербургские коммунальщики не удосужились привести город в порядок к началу трудовой недели

Общество
«Им бы понедельники взять да отменить»: петербургские коммунальщики не удосужились привести город в порядок к началу трудовой недели

Первый день 2023 года пришелся на воскресенье, что дало повод для шуток, что вот, дескать, понедельников в новом году не будет, ведь как встретишь праздник так весь год и проведешь.

Примечательно, что первый трудовой день после новогодних каникул как раз-таки на понедельник и пришелся. Однако петербургские коммунальщики (шире — городская администрация), видимо, решила: все понедельникам больше не бывать, нам бы понедельники взять да отменить!

Иначе как объяснить то, что за все дни с 1 по 8 января для уборки города ни сделано фактически ничего. Снежные заносы, сугробы, гололед — в обычном репертуаре.

И вот 9 января петербуржцы, разбуженные звонками будильников, поспешили на свои трудовые вахты. Однако массовое движение к рабочим местам столкнулось с не менее массовыми и, к сожалению, ставшими уже привычными препятствиями — неужели за целую неделю (!) нельзя было сделать хоть что-то, хоть палец о палец ударить.

Нет, похоже и чиновники, и коммунальщики все это время по старой русской традиции провалялись на печи, валяли ваньку или пребывали в глубоком загуле.

Кстати, несколько странное поведение главы города во время «прямой линии» месяц назад может объяснить и прочие управленческие прорехи.

Но вернемся к понедельнику, который, как известно, день тяжелый. В некоторых опасных местах нависания «сосуль-убийц» не были выставлены ограждения — хоть это-то можно было сделать! Или прочистить хотя бы узкие тропки к автобусным остановкам. Посыпать песком места гололеда.

Похоже, городские власти просто не уважают петербуржцев, кому собственно и должны служить. Но зажравшиеся «слуги» считают горожан «быдлом», а себя небожителями, плюющими с небес на грешную землю. Не пора ли их приземлить?!

Ранее петербуржцам дали советы, как убирать без снегоуборочной техники.
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