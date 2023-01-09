В «Сестрорецком курорте» планируют ресторан и концертный зал

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Петербурге проводится проверка реконструкции санатория «Сестрорецкий курорт». По официальному заявлению СК, данная проверка послужила ответом на многочисленные жалобы жителей Курортного района о том, что «Сестрорецкий курорт» владельцы хотят переделать в элитные апартаменты. ФАН решил разобраться – что в планах у новых владельцев и на сколько знаменитая здравница еще со времен СССР закрывается.
История «Сестрорецкого курорта» похожа на историю многих подобных предприятий страны. Строился в СССР, был посещаем, в 90-ые приватизирован частными лицами. И вот в июле прошлого года был продан ПАО «Группа ЛСР». Сумма сделки не разглашается, но с условием того, что курорт приносил стабильную прибыль в десятки миллионов рублей, то вряд ли сумма меленькой. Уставной капитал - 33 151 000 рублей. АО «Санаторий «Сестрорецкий Курорт» являлась поставщиком в 160 государственных контрактах на сумму 880 595 258 рублей.
Недавно «Группа ЛСР» заявила о реконструкции санатория и его полном закрытии на это время, что напрягло местных жителей. Они заподозрили, что это будет больше не курорт, в который приезжали со всей страны, а элитные апартаменты.
«Опасения жителей Сестрорецка можно понять», — рассказал источник в местной администрации, — «несколько лет назад одно из зданий было продано, и после реконструкции там появились апартаменты. Официально все законно – называется санаторием, ведь земля там рекреационного назначения. То есть использовать можно только для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. Но на деле это стали чьи-то апартаменты. Работала прокуратура, но чем дело закончилось – нам неизвестно».
Правда, администрацию Курортного района «Группа ЛСР» уверила, что после реконструкции на месте останется санаторий. И даже представила план переделки. По замыслу они собираются восстановить давно сгоревшее историческое здание, построенное еще до революции 1917 года. Однако позже выяснилось, что в этом новострое «под старину» планируется открытие ресторана и концертной площадки. То есть количество мест в санатории, вероятнее всего, сократится. Стоимость путевок, для того, чтобы «отбить» затраченные деньги, по мнению жителей станет выше. При этом о ресторане и концертном зале в администрации и района, и в Смольном знают и нареканий с их стороны это не вызвало.
Сам курорт находится на первой линии, вернее, фактически на пляже. Если это станет элитным местом, то доступ к нему, по опасению петербуржцев, будет ограничен (как было с апартаментами, выстроенными ранее). А ведь в Северной столице и так немного мест для летнего отдыха горожан.
Сроки строительства пока не понятны даже самим владельцам. Известно лишь то, что 15 января – последний рабочий день санатория. Да и сам санаторий ранее частенько использовался для восстановления людей, которые перенесли тяжелые операции, для сохранения беременности женщин, у которых есть хронические заболевания. Комитет по здравоохранению заключил с санаторием 56 контрактов на сумму 370 миллионов рублей. В этом месте не только квалифицированный медперсонал, но и лечебный морской воздух.
Возможно, помещения не отвечали последним стандартам комфорта и красоты, но с точки зрения медицины и Роспотребнадзора они были безопасны, функциональны и предназначены для скорейшего оздоровления людей. И самое главное – лечение здесь было доступно и покрывалось полисом ОМС по назначению врача.