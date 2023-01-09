В «Сестрорецком курорте» планируют ресторан и концертный зал

Правда, администрацию Курортного района «Группа ЛСР» уверила, что после реконструкции на месте останется санаторий. И даже представила план переделки. По замыслу они собираются восстановить давно сгоревшее историческое здание, построенное еще до революции 1917 года. Однако позже выяснилось, что в этом новострое «под старину» планируется открытие ресторана и концертной площадки. То есть количество мест в санатории, вероятнее всего, сократится. Стоимость путевок, для того, чтобы «отбить» затраченные деньги, по мнению жителей станет выше. При этом о ресторане и концертном зале в администрации и района, и в Смольном знают и нареканий с их стороны это не вызвало.