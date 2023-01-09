Вице-губернатор Севастополя Толмачев переходит на работу в администрацию Запорожья

Действующий вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев принял решение покинуть занимаемую должность и перейти на работу в администрацию Запорожского региона. Такую информацию обнародовал интернет-портал Readovka.
По данным источника издания, Толмачев впредь будет занимать пост первого заместителя губернатора Запорожья. Об этом стало известно 9 января. Ожидается, что после этого работа в городе будет работать по новым принципам.
Стоит отметить, что Толмачев оказывал содействие в проведении референдума в Запорожской области по вопросу присоединения к России.