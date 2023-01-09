Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Росгвардейцы нашли документы, свидетельствующие о расхищении имущества в ВСУ

Армия
Росгвардейцы нашли документы, свидетельствующие о расхищении имущества в ВСУ

Бойцы Росгвардии обнаружили документы ВСУ, свидетельствующие о расхищении военного имущества в воинских частях украинской армии.

В пресс-службе ведомства рассказали ТАСС, что росгвардейцами были найдены архивные документы украинских войск.

«Уведомление СБУ свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что систематические хищения привели к ухудшению охраны войсковых объектов на Украине.
росгвардия всу хищения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду