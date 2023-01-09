Росгвардейцы нашли документы, свидетельствующие о расхищении имущества в ВСУ

Бойцы Росгвардии обнаружили документы ВСУ, свидетельствующие о расхищении военного имущества в воинских частях украинской армии.
В пресс-службе ведомства рассказали ТАСС, что росгвардейцами были найдены архивные документы украинских войск.
«Уведомление СБУ свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что систематические хищения привели к ухудшению охраны войсковых объектов на Украине.