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Жители Астраханской области могут в режиме онлайн ознакомиться с местной ихтиофауной

Технологии
Жители Астраханской области могут в режиме онлайн ознакомиться с местной ихтиофауной

Краеведческий музей в Астрахани предлагает жителям региона совершить новый захватывающий виртуальный тур.

По данным ресурса «Астрахань 24», виртуальный тур по флоре водоемов региона создал местный преподаватель отдела регионального школьного технопарка «Кванториум» Владислав Александров. Информационный продукт появился в рамках проекта «PRO_Ихтиология», сообщает mayak-delta.ru.

Теперь жители региона могут, не выходя из дома, ознакомиться с музейной экспозицией «Рыбы Волго-Каспийского бассейна». В ней наглядно продемонстрированы богатые рыбные ресурсы Астраханской области.
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