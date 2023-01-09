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МИД Китая сообщил о готовности Пекина продолжать развивать отношения с Москвой

Политика
МИД Китая сообщил о готовности Пекина продолжать развивать отношения с Москвой

Китайское руководство готово и дальше развивать партнерские связи с Россией. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Цинь Ган.

Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе беседы с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая состоялась 9 января. Цинь Ган подчеркнул, что оба государства придерживаются курса, который не направлен против третьих стран.

«Мы хотим вместе с Россией осуществлять консенсусы, достигнутые лидерами двух стран, постоянно продвигать российско-китайские отношения», — сказал глава МИД.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров по телефону Лавров обсудил с Цинь Ганом украинский кризис. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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