МИД Китая сообщил о готовности Пекина продолжать развивать отношения с Москвой

Китайское руководство готово и дальше развивать партнерские связи с Россией. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Цинь Ган.
Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе беседы с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая состоялась 9 января. Цинь Ган подчеркнул, что оба государства придерживаются курса, который не направлен против третьих стран.
«Мы хотим вместе с Россией осуществлять консенсусы, достигнутые лидерами двух стран, постоянно продвигать российско-китайские отношения», — сказал глава МИД.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров по телефону Лавров обсудил с Цинь Ганом украинский кризис. Об этом пишет Национальная служба новостей.