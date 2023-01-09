«ПСЖ» анонсировал матч против «Аль-Насра», за который выступает Роналду

Французский «Пари Сен-Жермен» анонсировал проведение контрольного матча против саудовских «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Встреча пройдет 19 января в Эр-Рияде.
Боссы «Пари Сен-Жермен» хотят, чтобы аргентинский нападающий Лионель Месси сыграл против форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Стоит отметить, что наставник аравийского клуба Руди Гарсия в интервью ESPN признался, что выступал против этого товарищеского матча из-за серьезной нагрузки в местном чемпионате. «Аль-Наср» 22 января на своем поле примет «Аль-Эттифак».
Ранее стало известно, что Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Португалец будет зарабатывать 200 млн евро в год по контракту с «Аль-Насром».