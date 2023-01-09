«ПСЖ» анонсировал матч против «Аль-Насра», за который выступает Роналду

Боссы «Пари Сен-Жермен» хотят, чтобы аргентинский нападающий Лионель Месси сыграл против форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Стоит отметить, что наставник аравийского клуба Руди Гарсия в интервью ESPN признался, что выступал против этого товарищеского матча из-за серьезной нагрузки в местном чемпионате. «Аль-Наср» 22 января на своем поле примет «Аль-Эттифак».