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Два человека погибли в результате крушения Ан-2 в НАО

Происшествия
Два человека погибли в результате крушения Ан-2 в НАО

В Ненецком автономном округе из-за обледенения потерпел крушение самолет Ан-2, сообщил источник ФАН.

На борту легкомоторного самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров, один из которых дозвонился до спасателей. Ан-2 потерпел крушение в 10 км от поселка Каратайка.

По предварительным данным, погибли два человека. Спасатели еще не добрались до места происшествия. Ан-2 следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Информацию о ЧП с самолетом подтвердили в региональном управлении МЧС. В ведомстве сообщили, что борт совершил жесткую посадку.
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