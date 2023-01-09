Ветераны и военнослужащие Нигерии потребовали от президента выплатить задолженность по пенсиям

Абуджа, 9 января. Ветераны Вооруженных сил Нигерии обратились к президенту Мухаммаду Бухари с требованием выплатить задолженность по пенсиям.
Участники Гражданской войны 1967–1970 годов, а также военные в отставке на протяжении нескольких месяцев не получали социальных выплат. Представители пострадавшей стороны заявили, что для многих из них пособия являются единственным способом прокормить семью:
«Они не могут позволить себе купить еду. У некоторых из них проблемы со здоровьем — у них нет денег, чтобы получить качественную медицинскую помощь».
По словам правозащитников, администрация президента выделила субсидии в размере 30 миллионов долларов США еще в ноябре 2022 года, чтобы выплатить пенсии. Однако деньги так и не поступили на счета ветеранов.
В сентябре министр обороны Нигерии отказался перечислять социальные пособия отставным офицерам и женам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. В ответ на подобное решение жители столицы организовали на улицах Абуджи массовые акции протеста.