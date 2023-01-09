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Жители Стамбула рискуют столкнуться с дефицитом воды из-за аномально теплой зимы

Общество
Жители Стамбула рискуют столкнуться с дефицитом воды из-за аномально теплой зимы

Перебои с водой грозят Стамбулу из-за аномально теплой зимы в Турции. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришджи.

Уровень воды в водохранилищах катастрофически снизился из-за отсутствия существенных осадков. Так, в Стамбуле наблюдается угроза засухи, которая повлечет ограничения подачи воды потребителям.

«Снабжающие Стамбул водохранилища заполнены на 33,3% от нормы. В случае, если осадков не будет вообще, то резервов воды хватит на три с половиной месяца», — приводит словам министра РИА Новости.

Согласно данным синоптиков, декабрь прошедшего года стал самым жарким в Турции за 52 года метеорологических наблюдений. Длительных ливней в Стамбуле не было уже несколько недель.
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