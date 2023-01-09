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Швейцарский национальный банк ожидает рекордных убытков по итогам 2022 года

Экономика
Швейцарский национальный банк ожидает рекордных убытков по итогам 2022 года

Убытки Швейцарского нацбанка по итогам 2022 финансового года могут составить 132 млрд швейцарских франков (примерно 142,5 млрд долларов), сообщается в заявлении финансового регулятора страны.

Ситуация связана с изменениями курсов валют, так как по позициям иностранных курсов убыток составляет 131 млрд франков, а по позициям в нацвалюте — 1 млрд франков.

В нацбанке Швейцарии отмечают, что отраженный в балансе убыток составит примерно 39 млрд франков (42,1 млрд долларов). Такая сумма ожидается уже после учета резерва для будущих распределений в размере 102,5 млрд франков.

Столь серьезные финансовые потери делают выплату дивидендов за 2022 финансовый год невозможным. Окончательный отчет планируется опубликовать в марте 2023 года, подытожили в банке.
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