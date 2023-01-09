Швейцарский национальный банк ожидает рекордных убытков по итогам 2022 года

Убытки Швейцарского нацбанка по итогам 2022 финансового года могут составить 132 млрд швейцарских франков (примерно 142,5 млрд долларов), сообщается в заявлении финансового регулятора страны.
Ситуация связана с изменениями курсов валют, так как по позициям иностранных курсов убыток составляет 131 млрд франков, а по позициям в нацвалюте — 1 млрд франков.
В нацбанке Швейцарии отмечают, что отраженный в балансе убыток составит примерно 39 млрд франков (42,1 млрд долларов). Такая сумма ожидается уже после учета резерва для будущих распределений в размере 102,5 млрд франков.
Столь серьезные финансовые потери делают выплату дивидендов за 2022 финансовый год невозможным. Окончательный отчет планируется опубликовать в марте 2023 года, подытожили в банке.