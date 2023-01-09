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Власти Германии пока не собираются передавать Украине танки Leopard 2

Армия
Власти Германии пока не собираются передавать Украине танки Leopard 2

Германия в настоящее время не планирует отправлять Украине танки Leopard 2, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, немецким властям ничего не известно о предложении Польши сформировать «танковый альянс» для помощи Киеву.

«Правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2», — сообщил Хебештрайт.

Он также напомнил, что Берлин оказывает максимально возможную поддержку украинской армии, но не предпринимает односторонних действий. По его словам, ФРГ следит, чтобы НАТО не стала стороной конфликта.
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