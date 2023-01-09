Власти Германии пока не собираются передавать Украине танки Leopard 2

Германия в настоящее время не планирует отправлять Украине танки Leopard 2, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, немецким властям ничего не известно о предложении Польши сформировать «танковый альянс» для помощи Киеву.
«Правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2», — сообщил Хебештрайт.
Он также напомнил, что Берлин оказывает максимально возможную поддержку украинской армии, но не предпринимает односторонних действий. По его словам, ФРГ следит, чтобы НАТО не стала стороной конфликта.