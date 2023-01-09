Юрист Соловьев предположил, чем могут обернуться Смольянинову его слова о России

Как утверждает правозащитник, звезду «9 роты» можно обвинить в покушении на государственную измену. Согласно УК РФ, за данное преступление нарушителя будет ждать тюремный срок от 12 до 20 лет. Учитывая нахождение Смольянинова в другой стране, суд может вынести заочный приговор.