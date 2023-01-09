Михаил Смолин: жажда взять исторический реванш над Россией лишь приблизит Польшу к краху

Глупые надежды Варшавы «раз и навсегда сдержать Москву» приведут к тому, что история вновь преподаст Польше печальный урок. Такое заявление сделал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Варшава пытается убедить партнеров по НАТО, в том числе Берлин и Париж, в необходимости радикального ослабления Москвы. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатический источник в польском МИД.
«Мы не стремимся к разрушению российского государства, а к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью того, чтобы добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий.
Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях РФ приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Москва снова не соберется с силами. Это не в наших интересах», — приводит издание слова анонимного польского дипломата.
По мнению Смолина, Польша решила, что для нее пробил счастливый час исторического реванша над Россией. Она не только активно помогает Украине, но и всеми силами стремится подтолкнуть Германию и Францию к усилению противостояния с РФ.
«Глупые польские надежды "раз и навсегда сдержать Россию" столкнутся с тем, что история вновь преподаст Варшаве печальный для нее урок», — подчеркнул собеседник ФАН.
Историк также добавил, что желания не способны изменить географию. По его словам, Польша навсегда останется между русским и германским мирами.
«И чем более раздражающе будет звучать гонор Варшавы в адрес этих соседей, тем скорее польская государственность приблизится к падению.
Польская великодержавная карта давно бита соединенными русскими и немецкими усилиями. Современная жажда максимально насолить Москве со стороны Варшавы не будет поддержана другими большими европейскими странами в той же истеричной мере», — сказал он.
Как отметил Смолин, Россию невозможно выбросить из геополитики, как и фигуры с шахматной доски. По словам эксперта, наша страна всегда играла уравновешивающую, альтернативную роль, не позволявшую одной силе полностью господствовать в мире.
«Как говорил один русский консервативный военный мыслитель, лишь только в Европе появлялась армия, которая начинала считать себя первой на планете, то она сразу же сталкивалась с русской армией. И опускалась ею на второе место.
Чем больше будут распаляться варшавские "хотелки", тем дороже они обойдутся ее населению, так как крайне надоедливы и неудобны для всех польских соседей. Но сама Польша, как показывает история, никогда останавливаться не умела. Ее успокаивали лишь собственные трагедии», — резюмировал Михаил Смолин.
Ранее кандидат исторических наук антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с ФАН рассказал о подлинном интересе Варшавы к землям и культурному наследию Украины.