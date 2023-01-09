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Депутат Госдумы Тамара Фролова объяснила, почему западные компании не хотят уходить из РФ

Экономика
Депутат Госдумы Тамара Фролова объяснила, почему западные компании не хотят уходить из РФ

Беспрецедентная санкционная политика Запада в отношении РФ подталкивает иностранный бизнес к уходу с российского рынка. Кто-то действительно, испугавшись санкций, решил покинуть Россию, однако большинство иностранных предприятий все же остались. И причина, по словам депутата Госдумы Тамары Фроловой, проста — бизнес в угоду политике не готов терпеть миллиардные убытки и главное — лишиться перспектив работы и развития на российском рынке.

В авторской колонке для ФАН политик также отметила, что освободившиеся после ухода части западных компаний нише уже успешно начали занимать отечественные производители. И такая ситуация помогает укрепить технологический суверенитет страны.

Кто не против нас, тот за нас. Колонка Тамары Фроловой

Подавляющее большинство иностранных предприятий не стали закрывать бизнес в России. Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, 75,9% компаний, по словам председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, остались в стране.

И это неудивительно! Совершенно очевидно, что зарубежные компании не очень-то и стремятся покидать российский рынок, а если и уходят с него, то неохотно. Ведь это чревато для них не только миллиардными издержками, главное — они лишаются перспектив вернуться. Такие примеры уже есть. Тех же, кто остался, абсолютно устраивает сложившийся деловой климат, и они не скрывают, что верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны.

Конечно, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Но в то же время наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши в России и наращивают объемы производства, что немаловажно для технологического суверенитета страны. Дальше — больше! У нас есть все ресурсы для дальнейшего развития нашей любимой России!
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