Депутат Госдумы Тамара Фролова объяснила, почему западные компании не хотят уходить из РФ

Беспрецедентная санкционная политика Запада в отношении РФ подталкивает иностранный бизнес к уходу с российского рынка. Кто-то действительно, испугавшись санкций, решил покинуть Россию, однако большинство иностранных предприятий все же остались. И причина, по словам депутата Госдумы Тамары Фроловой, проста — бизнес в угоду политике не готов терпеть миллиардные убытки и главное — лишиться перспектив работы и развития на российском рынке.
В авторской колонке для ФАН политик также отметила, что освободившиеся после ухода части западных компаний нише уже успешно начали занимать отечественные производители. И такая ситуация помогает укрепить технологический суверенитет страны.
Кто не против нас, тот за нас. Колонка Тамары Фроловой
Подавляющее большинство иностранных предприятий не стали закрывать бизнес в России. Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, 75,9% компаний, по словам председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, остались в стране.
И это неудивительно! Совершенно очевидно, что зарубежные компании не очень-то и стремятся покидать российский рынок, а если и уходят с него, то неохотно. Ведь это чревато для них не только миллиардными издержками, главное — они лишаются перспектив вернуться. Такие примеры уже есть. Тех же, кто остался, абсолютно устраивает сложившийся деловой климат, и они не скрывают, что верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны.
Конечно, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Но в то же время наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши в России и наращивают объемы производства, что немаловажно для технологического суверенитета страны. Дальше — больше! У нас есть все ресурсы для дальнейшего развития нашей любимой России!