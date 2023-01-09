Депутат Госдумы Тамара Фролова объяснила, почему западные компании не хотят уходить из РФ

И это неудивительно! Совершенно очевидно, что зарубежные компании не очень-то и стремятся покидать российский рынок, а если и уходят с него, то неохотно. Ведь это чревато для них не только миллиардными издержками, главное — они лишаются перспектив вернуться. Такие примеры уже есть. Тех же, кто остался, абсолютно устраивает сложившийся деловой климат, и они не скрывают, что верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны.