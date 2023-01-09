Как Т-72Б3М стал основной боевой машиной ЧВК «Вагнер»: репортаж ФАН

В настоящее время ЧВК «Вагнер» действует на Бахмутском и Соледарском направлениях, выдавливая украинские войска, которые оказывают «музыкантам» ожесточенное сопротивление. На этот участок фронта украинское командование перебросило свои наиболее боеспособные подразделения, регулярно пополняя их подкреплениями. Несмотря на это, «вагнеровцы» методично перемалывают оборону ВСУ, ведя бои в городской черте, а также освобождая окрестные населенные пункты. 9 января стало известно, что отряды ЧВК штурмуют здание городской администрации Соледара.