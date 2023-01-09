Как Т-72Б3М стал основной боевой машиной ЧВК «Вагнер»: репортаж ФАН

Модернизация легендарного советского танка Т-72 стала настоящей «рабочей лошадкой» для подразделений ЧВК «Вагнер», продолжающих наступление в Донбассе.
Специальная военная операция позволила по-настоящему раскрыться многим видам вооружения и военной техники, и знаменитый советский танк Т-72 не стал исключением. Широкое применение получила его модернизированная версия. Сейчас она активно применяется экипажами ЧВК «Вагнер». О преимуществах этой машины бойцы «оркестра» рассказали корреспондентам ФАН.
Глубокая модернизация танка, получившая наименование Т-72Б3М, позволила поднять до современного уровня его характеристики и существенно усилить возможности.
«Он 2016 года у нас, здесь установлены тепловизоры, у механика уже стоит дисплей, и в любой момент при езде он просто переключает кнопочкой, смотрит какие у него (танка – Прим. ФАН) температура, давление. Все абсолютно прекрасно. По тепловизору мы наблюдаем на 3,5 километра какие-то передвижения — те же теплые дома, крыши, где-то люди ходят. Выезжаем на задачу, наблюдаем как в пятиэтажке перебегает с одного на другой этаж человек. Абсолютно прекрасная техника, это наш основной танк», — рассказывает один из «музыкантов».
По словам бойца, минусов у модернизированного Т-72 практически нет. Машина работает безотказно, и экипажу остается только вовремя обслуживать технику: следить за уровнем масла и антифриза. Все «детские болезни» ранних версий разработчик, что называется, вылечил. Это сказалось на значительном повышении эффективности боевой работы.
«Дистанция, на которой мы работали, — это было с закрытой позиции — 10 километров. То есть все работает, боковой уровень у нас есть, нас корректируют, мы делаем поправки, пушка себя ведет отлично. Это наш основной танк, у нас еще есть Т-90, но их мало, всего три штуки», — добавил он.
При этом, как заявляют бойцы, для проламывания обороны противника, уничтожения его опорных точек и техники, нужно больше снарядов.
В настоящее время ЧВК «Вагнер» действует на Бахмутском и Соледарском направлениях, выдавливая украинские войска, которые оказывают «музыкантам» ожесточенное сопротивление. На этот участок фронта украинское командование перебросило свои наиболее боеспособные подразделения, регулярно пополняя их подкреплениями. Несмотря на это, «вагнеровцы» методично перемалывают оборону ВСУ, ведя бои в городской черте, а также освобождая окрестные населенные пункты. 9 января стало известно, что отряды ЧВК штурмуют здание городской администрации Соледара.