Компания «Роснефть» планирует поставлять газ для проекта «Сила Сибири — 2»

Представители «Роснефти» выразили желание поставлять газ для проекта «Газпрома» «Сила Сибири—2». С соответствующей просьбой компания обратилась к российскому президенту Владимиру Путину, передает «Коммерсантъ».
Сообщается, что «Роснефть» имеет возможность отправлять голубое топливо из Красноярского края и Иркутской области. В связи с этим представители компании обратились к президенту РФ. Они попросили учесть запасы «Роснефти» при проектировании мощностей «Силы Сибири—2».
Объем газовых запасов корпорации на месторождениях вблизи будущего трубопровода составляет 1,5 трлн кубометров. При этом «Газпром» может быть не заинтересован в сторонних поставках ввиду собственных запасов, отмечают в «Роснефти».