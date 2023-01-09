Компания «Роснефть» планирует поставлять газ для проекта «Сила Сибири — 2»

Сообщается, что «Роснефть» имеет возможность отправлять голубое топливо из Красноярского края и Иркутской области. В связи с этим представители компании обратились к президенту РФ. Они попросили учесть запасы «Роснефти» при проектировании мощностей «Силы Сибири—2».