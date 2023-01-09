Аналитики NetEase составили список пугающего страны Запада российского вооружения

Предпоследнее место в списке занимает система «Периметр». Она представляет собой автоматизированный комплекс для противодействия ядерному нападению на РФ. Если российские командные пункты будут уничтожены, то баллистические ракеты автоматически нанесут ответный удар по агрессору. На пятое место эксперты поместили бомбардировщики Ту-160, которые имеют большую дальность полета и могут нести на себе огромное количество боеголовок.