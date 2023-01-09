Аналитики NetEase составили список пугающего страны Запада российского вооружения

Российские военные имеют в своем распоряжении пять видов вооружений, которые очень пугают страны Запада, пишет NetEase.
В публикации отмечается, что на первом месте списка находится подлодка ВМФ РФ проекта 955 «Борей». Она оснащена мощными ядерными боеголовками, которые могут за несколько минут уничтожить США, передает «ПолитРоссия».
Второе стратегическое российское оружие — подводный беспилотник «Посейдон». Он является носителем ядерной торпеды, поэтому его можно считать одной из козырных карт ядерных сил России.
Подчеркивается, что баллистическая ракета «Сармат» является третьей боевой системой, которая пугает Запад. Отмечается, что эта МБР неуязвима для систем противоракетной обороны и может поразить цель в любой точке планеты.
«Десять сверхмощных или 15 средних маневрирующих ядерных боеголовок, которые несет "Сармат", могут покрыть любую точку США», – сказано в статье.
Предпоследнее место в списке занимает система «Периметр». Она представляет собой автоматизированный комплекс для противодействия ядерному нападению на РФ. Если российские командные пункты будут уничтожены, то баллистические ракеты автоматически нанесут ответный удар по агрессору. На пятое место эксперты поместили бомбардировщики Ту-160, которые имеют большую дальность полета и могут нести на себе огромное количество боеголовок.