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Россиян предупредили о риске заражения штаммом коронавируса «Кракен» в Турции и Египте

Общество
Россиян предупредили о риске заражения штаммом коронавируса «Кракен» в Турции и Египте

Решившие посетить курорты Египта и Турции россияне рискуют заразиться новым штаммом коронавирусной инфекции «Кракен».

Очередная мутация пришла в Европу, а это значит, что европейские туристы завезут ее в самые популярные для отдыха страны. Многие эксперты опасаются, что повторится ситуация накануне первой волны коронавируса, когда Турция игнорировала ситуацию до последнего.

На сегодняшний день «Кракен» распространяется по территории США. Также случаи инфицирования зафиксированы в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и ряде других государств. В России этот вариант COVID-19 не выявлен, пишет «Турпром».
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