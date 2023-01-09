Протокол о дискредитации ВС РФ составили на экс-депутата петербургского ЗакСа Резника

Портал ЗакС.Ру обратился к экс-парламентарию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Максим Резник пояснил представителям ресурса, что ему ничего не известно о составлении в отношении него каких-либо протоколов. Другие подробности инцидента уточняются.