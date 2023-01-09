Протокол о дискредитации ВС РФ составили на экс-депутата петербургского ЗакСа Резника

Экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника обвинили в дискредитации ВС РФ. На бывшего народного избранника составили соответствующий протокол, пишет телеканал 78.ru в своем Telegram-канале.
Портал ЗакС.Ру обратился к экс-парламентарию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Максим Резник пояснил представителям ресурса, что ему ничего не известно о составлении в отношении него каких-либо протоколов. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что житель Оренбургской области привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России в сельском магазине. Пономаревский районный суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщало РИА 56.